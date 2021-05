La difesa è sempre legittima Storia di ordinaria malavita

(Di domenica 2 maggio 2021) Siamo di nuovo a parlare di. Quando ladovrebbe essere. Purtroppo viviamo in un paese dove delinquere è di una facilità disarmante. E questo grazie ad una magistratura avvilente, ad una totale carenza di personale di polizia e a delle leggi che sono completamente a favore di chi delinque. Le forze di polizia hanno dalla loro solo un gran senso di appartenenza ed una dedizione straal loro lavoro. Purtroppo però contro di loro hanno dei difetti sistemici non da poco. Sono in primo luogo pochi e mal equipaggiati. Inoltre ci sono delle leggi talmente imbecilli che rendono quasi impossibile qualsiasi forma di arresto. Se poi consideriamo che giudici poco avvezzi al rispetto delle leggi, fanno di tutto per proteggere i malviventi, il gioco è fatto. Poveri ...

Davide : Dietro al sedicente documentario su Giulio Regeni c'è verosimilmente Ten Tv, un'emittente egiziana filogovernativa… - matteosalvinimi : Ho scritto a Mario Roggero, gli ho espresso tutta la mia solidarietà offrendogli il pieno sostegno mio e della Lega… - matteosalvinimi : Un abbraccio al gioielliere e alla sua famiglia aggredita. La difesa è sempre legittima. - Marco_chp1 : RT @Lega_Senato: ??LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA! - nomituttipresi : Quindi ora la tattica di difesa della lega è elencare i beni che possiede Fedez? D'altronde a fare elenchi sono se… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa sempre

...LA PARTITA Il principale riferimento per la diretta di Padova Sambenedettese sarà come... Fazzi, Cristini, D'Ambrosio e Goicoechea nellaa quattro davanti a lui; Botta, De Ciancio, Babic, ...... COME SEGUIRE LA PARTITA Ricordiamo che la diretta tv di Genoa Cagliari Primavera sarà come... Ciocci in porta;a quattro composta da Piga, Iovu, Boccia e Michelotti; Conti e Kourfalidis ...Il minutaggio più basso in assoluto di tutta l’Urania? E’ quello della giacca di coach Davide Villa, che contro Ferrara finisce debitamente ripiegata in panchina dopo tre minuti ...Con lo scudetto numero 19 ormai solo da piazzare in bacheca, quest'oggi analizzeremo la fase difensiva nerazzurra nel girone di ritorno.