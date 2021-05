(Di domenica 2 maggio 2021) Ruth Dureghello, presidentedi, con un lungo post commenta “il video di Pio e” – il riferimento è all’ultima puntata dello show Felicissima Sera – “in cui si faceva ironia su ebrei, omosessuali e persone di colore”. Solamente al termine dello Shabbat ho avuto modo di visionare il video di Pio ein cui si faceva ironia su ebrei, omosessuali e persone di colore. Non so se il termine ironia sia il più corretto, la mia idea è che si possa ridere su tutto, ma con il limite del buon senso ecoscienza del valore delle. Nella tradizioneil mondo viene costruito con la parola e attraverso lepossiamo distruggerlo. Non è vero che il problema sia l’intenzione ...

MinisteroDifesa : #25aprile Il Ministro @guerini_lorenzo questo pomeriggio ha deposto una corona di alloro presso la sinagoga di… - bubinoblog : LA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA CONTRO PIO E AMEDEO: 'LE PAROLE SONO IL PRELUDIO DELLA VIOLENZA' - CercoNotizie : @lostagistaRAI Michele Anzaldi lo sanno pure i muri. Però mi ha bloccato, la verità è scomoda... meglio elogiare Pi… - andreavent3 : @dureghello @romaebraica @shalomroma L'ironia contro i miei amici di fede ebraica esposta da quei due comici non è… - Vafankulu_Euru : RT @boni_castellane: Solidarietà alla comunità ultraortodossa ebraica. Solidarietà a tutti gli ultraortodossi del mondo. Tenete duro! -

Ultime Notizie dalla rete : COMUNITÀ EBRAICA

Il Friuli

Ma in mancanza di quello, occorre che nasca una congregazioneche sostiene in buona fede ... perché si tratta di unache usa sostanze psichedeliche ma che in qualche modo si richiama a ...Come si fa, purtroppo, ancora nel 2021 a deridere temi come la discriminazione sulla base del colore della pelle, delle tendenze sessuali e anche l'appartenenza alla? Notizie ...