La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della quarta puntata (c'è anche la Vanoni) (Di domenica 2 maggio 2021) I ragazzi della compagnia sono ormai uno contro l'altro: le bugie di Matteo, i segreti di Barbara e le strategie di Teoman sembrano aver incrinato ogni equilibrio. Comincia così la quarta puntata de La compagnia del cigno 2, la serie di Rai1 con Alessio Boni e Anna Valle, che avrà una guest star d'eccezione, Ornella Vanoni: la cantante sarà infatti l'ospite speciale del Conservatorio di Milano e i sette giovani musicisti interagiranno con lei. «Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori», spiega la cantante. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodi della serie, in onda domenica 2 maggio. La compagnia del ... Leggi su panorama (Di domenica 2 maggio 2021) I ragazzisono ormai uno contro l'altro: le bugie di Matteo, i segreti di Barbara e le strategie di Teoman sembrano aver incrinato ogni equilibrio. Comincia così lade Ladel2, la serie di Rai1 con Alessio Boni e Anna Valle, che avrà una guest star d'eccezione, Ornella: la cantante sarà infatti l'ospite speciale del Conservatorio di Milano e i sette giovani musicisti interagiranno con lei. «Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori», spiega la cantante. Ecco cos'accadrà nei due nuovi episodiserie, in onda domenica 2 maggio. Ladel ...

