La Compagnia del Cigno 2, la quarta puntata: guest-star Ornella Vanoni (Di domenica 2 maggio 2021) Il 2 maggio 2021, su Raiuno, va in onda la quarta puntata de La Compagnia del Cigno 2, la serie tv ideata e diretta da Ivan Cotroneo, che l'ha scritta con Monica Rametta. La serie, ambientata nel Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, racconta le avventure di un gruppo di giovani musicisti, uniti dall'amicizia e dalla passione per la musica. Il cast, oltre ai giovani Leonardo Mazzarotto (Matteo), Fotinì Peluso (Barbara), Emanuele Misuraca (Domenico), Hildegard De Stefano (Sara), Chiara Pia Aurora (Sofia), Francesco Tozzi (Rosario) ed Ario Nikolaus Sgroi (Robbo), include anche Alessio Boni (Maioni), Anna Valle (Irene), Carlotta Natoli (Vittoria), Alessandro Roja (Daniele), Michele Rosiello (Daniele 2) e Mehmet Gunsur (Teoman).

