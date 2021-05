La cattiva scienza che la pandemia ci ha portato (Di domenica 2 maggio 2021) A fronte di grandi passi in avanti, una fetta rilevante della ricerca clinica non è stata di buona qualità. Le ragioni riguardano un approccio obsoleto alle sperimentazioni, inclusa la mancanza di collaborazione e di coordinamento, insieme a ostacoli normativi. Ma c’è un modello cui riferirsi (foto: Ulrike Leone via Pixabay)La pandemia ha cambiato il modo di fare ricerca, determinando una vera e propria rivoluzione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate. Le competenze umane, l’impegno e gli sforzi anche economici hanno prodotto risultati di successo e di impatto per la sanità pubblica a livello globale. Ricordiamo per esempio i nuovi vaccini contro Covid-19, fra cui quelli basati sulle nuove tecnologie a rna messaggero. C’è però anche un rovescio della medaglia, una sorta di effetto collaterale non da poco: quello che nella grande massa di ricerche ce ne ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) A fronte di grandi passi in avanti, una fetta rilevante della ricerca clinica non è stata di buona qualità. Le ragioni riguardano un approccio obsoleto alle sperimentazioni, inclusa la mancanza di collaborazione e di coordinamento, insieme a ostacoli normativi. Ma c’è un modello cui riferirsi (foto: Ulrike Leone via Pixabay)Laha cambiato il modo di fare ricerca, determinando una vera e propria rivoluzione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate. Le competenze umane, l’impegno e gli sforzi anche economici hanno prodotto risultati di successo e di impatto per la sanità pubblica a livello globale. Ricordiamo per esempio i nuovi vaccini contro Covid-19, fra cui quelli basati sulle nuove tecnologie a rna messaggero. C’è però anche un rovescio della medaglia, una sorta di effetto collaterale non da poco: quello che nella grande massa di ricerche ce ne ...

SignorAldo : RT @timetit: La cattiva scienza armata di querela e la solidarietà via social per la nostra gigantesca @MicrobiomDigest, da sostenere pure… - SergioZ01 : RT @timetit: La cattiva scienza armata di querela e la solidarietà via social per la nostra gigantesca @MicrobiomDigest, da sostenere pure… - mr_pac : RT @timetit: La cattiva scienza armata di querela e la solidarietà via social per la nostra gigantesca @MicrobiomDigest, da sostenere pure… - _alinea_ : RT @timetit: La cattiva scienza armata di querela e la solidarietà via social per la nostra gigantesca @MicrobiomDigest, da sostenere pure… - Philou13 : RT @timetit: La cattiva scienza armata di querela e la solidarietà via social per la nostra gigantesca @MicrobiomDigest, da sostenere pure… -