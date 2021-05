Kate Middleton | Charlotte festeggia i 6 anni con una foto ed è identica a lei

(Di domenica 2 maggio 2021)i 6con unasu Instagram ed èa mamma. La secondogenita dei Cambridge sta crescendo in fretta, diventando bella ogni giorno di più. Nell’ultimo scatto pubblicato sui social in onore del suo compleanno, che si celebra il 2 maggio,è dolcissima. La piccola sorride allacamera, con i capelli lunghi e un vestitino a fiori. A scattare lamamma, appassionata digrafia, durante una giornata con la famiglia nella tenuta dei Cambridge nel Norfolk. Solo qualche settimana fa laaveva condiviso un altro scatto privato, questa volta dedicato a Louis, il suo terzogenito. Se George e Louis ...

E' la secondogenita del principe William e di, duchi di Cambridge, e la quarta in linea di successione al trono, dopo il nonno Charles, il papà William e il fratello maggiore George. ...Buon compleanno Charlotte! Charlotte di Cambridge compie 6 anni e, come al solito, condivide una nuova foto della figlia. Ma quest'anno è andata diversamente dal solito.e il mistero della nuova foto di Charlotte Sarà che la foto è circolata prima sui social non ufficiali che . . Ma Kensington Royal, il canale dei Cambridge, ha aspettato ancora… ...In occasione del sesto compleanno della Principessa Charlotte, Kate Middleton ha pubblicato un nuovo ritratto ufficiale della bambina. Impossibile non notare la somiglianza con la bisnonna, la Regina ...Compleanno speciale in casa Winsor, la piccola principessa Charlotte spegnerà oggi sulla royal cake ben 6 candeline. Dopo il decimo anniversario di matrimonio del principe William ...