Juventus si ferma a nove scudetti | il Bayern potrebbe fare meglio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 maggio 2021) Lanon può più vincere lo scudetto, da ieri è ufficiale, e sidunque atrionfi consecutivi. IlMonaco invece… Si è concluso ieri l’incredibile ciclo dei 9consecutivi della, diventato ora storia. Nessuno ci era mai riuscito in Italia, in realtà nemmeno in Europa nei top 5 campionati (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e appunto Italia). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Se non che ilMonaco di Hans Flick è proprio in procinto di vincere il proprio nono Meisterschale di fila, eguagliando la storica striscia bianconera. I bavaresi sono a +7 dal Lipsia a tre giornate dal termine. Nei tornei d’elite queste performance sono molto rare: in Spagna il Real Madrid ...