Jennifer Lopez e Ben Affleck, il ritorno dei «Bennifer» (Di domenica 2 maggio 2021) Gallina vecchia fa buon brodo, e poco importa la regola si applichi non ad un numero, ma ad una persona. Jennifer Lopez si dice abbia sposato la filosofia popolare, cercando rifugio e, forse, consolazione fra le braccia di uno dei suoi storici ex fidanzati. La popstar, che poche settimane fa ha ufficializzato la fine dell’amore con Alex Rodriguez, avrebbe ripreso le fila di un rapporto antico, chiedendo a Ben Affleck di darle supporto. «Un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla magione della cantante e, poi, riportarlo indietro», ha detto una fonte a PageSix, spiegando come l’ex coppia, che nel 2003 pareva prossima al matrimonio, si sia riunita tre volte da che Alex Rodriguez è uscito di scena. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) Gallina vecchia fa buon brodo, e poco importa la regola si applichi non ad un numero, ma ad una persona. Jennifer Lopez si dice abbia sposato la filosofia popolare, cercando rifugio e, forse, consolazione fra le braccia di uno dei suoi storici ex fidanzati. La popstar, che poche settimane fa ha ufficializzato la fine dell’amore con Alex Rodriguez, avrebbe ripreso le fila di un rapporto antico, chiedendo a Ben Affleck di darle supporto. «Un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla magione della cantante e, poi, riportarlo indietro», ha detto una fonte a PageSix, spiegando come l’ex coppia, che nel 2003 pareva prossima al matrimonio, si sia riunita tre volte da che Alex Rodriguez è uscito di scena.

