Jennifer Lopez beccata con l’ex | la speranza dei fan si riaccende

(Di domenica 2 maggio 2021) Dopo la rottura con il campione sportivo Alex Rodriguez, si susseguono rumors su un ritorno di fiamma dicon un suo famoso ex. Ecco di chi si tratta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

lillydessi : Jennifer Lopez e Ben Affleck, il ritorno dei «Bennifer» - Vanity Fair Italia - lillydessi : Jennifer Lopez, dopo l’annullamento delle nozze si consola con Ben Affleck - DiLei Vip - mxrcov : sto guardando un amore a cinque stelle e jennifer lopez e nel film ha il mio stesso cognome - Joe38244968 : @ZZiliani Difficile per Gasperini?! Si, ha più culo lui che Jennifer Lopez, altroché.. - zazoomblog : Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano a frequentarsi ecco le foto che fanno sperare i fan - #Jennifer #Lopez… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Il fatto chesia da pochissimo tornata single , dopo aver sciolto il fidanzamento con l'ex sportivo Alex Rodriguez, renderà felici i suoi innumerevoli spasimanti. Per ora la star del pop latino, ...Il 51enne Ben Affleck e la 48ennehanno avuto una relazione tra il 2002 e il 2003, quando hanno interrotto il loro breve matrimonio, e ora sarebbero 'molto amici', dopo la loro ...Le voci di un riavvicinamento sono consistenti, tanto da far parlare di un nuovo “Bennifer”, come veniva chiamata la coppia Ben ...Fonti vicine alla cantante, che da poco ha formalizzato la separazione da Alex Rodriguez, dicono abbia ripreso a vedere l'attore, con il quale avrebbe dovuto sposarsi nel 2003. Fra chi spera sia risbo ...