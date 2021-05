Jannik Sinner, la grande promessa del tennis italiano, ha il Rolex che tutti desiderano (Di domenica 2 maggio 2021) L'anno scorso, all'età di 18 anni, il tennista italiano Jannik Sinner è diventato ambasciatore Rolex. Nulla di cui stupirsi dal momento che si tratta di un vero e proprio enfant prodige, la grande promessa del tennis mondiale. È un atleta elegante, carismatico, in grado di giocare bene su tutte le superfici. Un tennista che prima dei 20 anni è riuscito a collezionare due titoli ATP (il più giovane a detenerne uno dal 2008), ottime prestazioni nei Grandi Slam (il più giovane a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros dai tempi di Novak Djokovic nel 2006) ed è già riuscito a entrare nella top 20 mondiale. Australian Open, 2020 Jannik Sinner, durante gli Australian Open 2020 Jon BuckleIl sodalizio ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 maggio 2021) L'anno scorso, all'età di 18 anni, iltaè diventato ambasciatore. Nulla di cui stupirsi dal momento che si tratta di un vero e proprio enfant prodige, ladelmondiale. È un atleta elegante, carismatico, in grado di giocare bene su tutte le superfici. Unta che prima dei 20 anni è riuscito a collezionare due titoli ATP (il più giovane a detenerne uno dal 2008), ottime prestazioni nei Grandi Slam (il più giovane a raggiungere i quarti di finale del Roland Garros dai tempi di Novak Djokovic nel 2006) ed è già riuscito a entrare nella top 20 mondiale. Australian Open, 2020, durante gli Australian Open 2020 Jon BuckleIl sodalizio ...

