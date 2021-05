Italiani all’estero: la comunità italiana a Brisbane Australia (Di domenica 2 maggio 2021) La città di Brisbane Brisbane è la capitale del Queensland e con i suoi 2,5 milioni di abitanti è la terza città Australiana dopo Sidney e Melbourne. Nonostante la città sia in continua crescita economica ed espansione, lo stile di vita è molto rilassato rispetto quello di una tipica grande metropoli. Non per questo mancano gli spazi di divertimento e socializzazione. Il clima è dei più ottimali con estati calde e inverni tiepidi, in cui il sole splende 300 giorni l’anno. Ciò permette di svolgere tutto l’anno attività e sport all’aperto. La mattina presto è facile imbattersi in “bootcamp”, ovvero allenamenti di gruppo all’aperto negli spazi verdi della città. Brisbane è tagliata a metà da un fiume le cui rive sono state trasformate nella Streets Beach, ovvero una spiaggia che attraversa la città. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 maggio 2021) La città diè la capitale del Queensland e con i suoi 2,5 milioni di abitanti è la terza cittàna dopo Sidney e Melbourne. Nonostante la città sia in continua crescita economica ed espansione, lo stile di vita è molto rilassato rispetto quello di una tipica grande metropoli. Non per questo mancano gli spazi di divertimento e socializzazione. Il clima è dei più ottimali con estati calde e inverni tiepidi, in cui il sole splende 300 giorni l’anno. Ciò permette di svolgere tutto l’anno attività e sport all’aperto. La mattina presto è facile imbattersi in “bootcamp”, ovvero allenamenti di gruppo all’aperto negli spazi verdi della città.è tagliata a metà da un fiume le cui rive sono state trasformate nella Streets Beach, ovvero una spiaggia che attraversa la città. ...

CorriereCitta : Italiani all’estero: la comunità italiana a Brisbane Australia - D51267 : Abitano all’estero (ma il codice fiscale non lo sa)quindi faranno il vaccino prima di tanti italiani in coda.… - SassiLive : MODIFICA NORMATIVA PER ELEZIONI COMUNALI, BALDANTONI: “PALAZZO ITALIA BUCAREST ED ASSOCIAZIONE LUCANI NEI BALCANI):… - moon_cradlee : Ma la cosa che mi fa più ribrezzo è che le persone che TECNICAMENTE dovrebbero rappresentarci politicamente se ne… - INGFiore2 : @acero_nero La sinistra odia e combatte gli speculatori, cioè quei finti imprenditori, che distruggono la cultura i… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani all’estero I Paesi del Mondo che accolgono i turisti italiani senza quarantena SiViaggia