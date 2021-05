Italia: venti milioni di somministrazioni, sei milioni di vaccinati Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di domenica 2 maggio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Italia: venti milioni di somministrazioni, sei milioni di vaccinati <small class="subtitle">Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 2 maggio 2021) Immagini diffuse dal. L'articolodi, seidi del proviene da Noi Notizie..

LobbaLuisa : RT @claudio301065: Per me i soldi delle tasse dati a Salvini per lo stipendio sono buttati eppure sono venti anni che ci campa per andare a… - infoitinterno : Corona virus | Italia | 430542 attualmente positivi a test -5728 in un giorno con 121033 decessi 226 e 3484042 guar… - Serenel73 : RT @claudio301065: Per me i soldi delle tasse dati a Salvini per lo stipendio sono buttati eppure sono venti anni che ci campa per andare a… - gora_ant : RT @claudio301065: Per me i soldi delle tasse dati a Salvini per lo stipendio sono buttati eppure sono venti anni che ci campa per andare a… - elisabettap38 : RT @claudio301065: Per me i soldi delle tasse dati a Salvini per lo stipendio sono buttati eppure sono venti anni che ci campa per andare a… -