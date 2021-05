Italia quasi tutta in zona gialla da domani: ecco cosa si può fare e come organizzare gli spostamenti (Di domenica 2 maggio 2021) zona gialla predominante in Italia da domani 3 maggio. In zona arancione la Sardegna, con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta in zona rossa con regole rigide per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa dei colori dell’Italia in base ai dati Covid, che fissano l’indice Rt nazionale a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti, mentre prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid, che ieri ha visto superati i 20 milioni di dosi somministrate in 24 ore. Registrati ieri 12.965 i contagi da coronavirus, con il tasso di positività nazionale che cala ancora al 3,4%. Altri 226 i decessi. come SI DIVIDE L’Italia PER ZONE zona rossa: Valle d’Aosta. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 maggio 2021)predominante inda3 maggio. Inarancione la Sardegna, con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta inrossa con regole rigide per, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa dei colori dell’in base ai dati Covid, che fissano l’indice Rt nazionale a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti, mentre prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid, che ieri ha visto superati i 20 milioni di dosi somministrate in 24 ore. Registrati ieri 12.965 i contagi da coronavirus, con il tasso di positività nazionale che cala ancora al 3,4%. Altri 226 i decessi.SI DIVIDE L’PER ZONErossa: Valle d’Aosta. LEGGI ...

