IT: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 2 maggio 2021) IT: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 2 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda IT, conosciuto anche come It – Capitolo uno, film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola ha come protagonisti Bill Skarsgård nel ruolo dell’entità misteriosa Pennywise/It e Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Derry, Maine. In una piovosa giornata del 1988, Bill Denbrough, un ragazzo balbuziente, regala a Georgie, il suo fratellino più piccolo, una barchetta di carta. Il bambino esce di casa da solo, visto che Bill è malato, e decide di far navigare la barchetta lungo le strade del quartiere, ma ad un certo punto questa cade in uno scarico fognario. Mentre tenta di recuperarla, Georgie vede spuntare dallo scarico ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) IT: trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 2 maggio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda IT, conosciuto anche come It – Capitolo uno,del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola ha come protagonisti Bill Skarsgård nel ruolo dell’entità misteriosa Pennywise/It e Jaeden Lieberher nei panni di Bill Denbrough. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Derry, Maine. In una piovosa giornata del 1988, Bill Denbrough, un ragazzo balbuziente, regala a Georgie, il suo fratellino più piccolo, una barchetta di carta. Il bambino esce di casa da solo, visto che Bill è malato, e decide di far navigare la barchetta lungo le strade del quartiere, ma ad un certo punto questa cade in uno scarico fognario. Mentre tenta di recuperarla, Georgie vede spuntare dallo scarico ...

borghi_claudio : Non si può seguire tutto ma mi sa che ho sottovalutato la questioncina del dossieraggio fra procure e della 'loggia… - luigidimaio : Conosco @Fedez da tempo, oltre ad essere un cantante di grande talento è una persona che in tutto quello che fa ci… - SirDistruggere : Il codacons ora denuncerà Fedez per la pubblicazione della telefonata con la Rai. Mi gioco tutto quello che volete. - LucRossi1 : @UTempi @quinonsischerza @GiuseppeConteIT Beh, certo, ha fatto fare loro tutto quello che volevano. - Gabbo_djont : Non dimentichiamoci che in nonostante tutto quello che succede in questi giorni... Trenitalia merda. -