(Di domenica 2 maggio 2021)alle 21:20 su1 va in onda It, ildiretto nel 2017 da Andy Muschietti e ispirato all'omonimodi. Appuntamento con l'orroresu1, dove, alle 21:20, va in onda It, ildiretto nel 2017 da Andy Muschietti, adattamento dell'omonimopubblicato danel 1986. A 17 anni dall'uscita della miniserie con Tim Curry, il terribile Pennywise torna a seminare incubi sullo schermo. Ci ritroviamo a Derry, immaginaria cittadina del Maine, nel 1988: i ragazzi scompaiono senza apparente motivo e l'ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale. ...

AlicelikeAudrey : Si può pensare quello che si vuole... ma se c’è una cosa obiettiva e sotto il naso di tutti è che @Fedez stasera al… - chetempochefa : Stasera a #CTCF avremo con noi @jksheva7, attuale CT della Nazionale Ucraina, Pallone d’Oro nel 2004, vincitore con… - carlosibilia : L’Italia avrà il Superbonus 110% fino al 2023. In CDM stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal Ministro dell'Econ… - zazoomblog : It: stasera su Italia 1 il film horror tratto dal romanzo di Stephen King - #stasera #Italia #horror #tratto - StefyGigiTata92 : RT @chetempochefa: Stasera a #CTCF avremo con noi @jksheva7, attuale CT della Nazionale Ucraina, Pallone d’Oro nel 2004, vincitore con la m… -

Ultime Notizie dalla rete : stasera Italia

TGCOM

su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa . Al fianco di Fabio Fazio ci ... vincitore con la maglia numero 7 del Milan di una Champions League, uno scudetto, una Coppa, ..."Non potrei essere più fiera di quello che ha fatto Fede. Avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco", ha detto l'influencer, supportando così la ...Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda It, il film horror diretto nel 2017 da Andy Muschietti e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen King. Appuntamento con l'orrore stasera su Italia 1, dove, al ...Situazione Covid di oggi: i dati dell'aggiornamento di domenica sera. Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I dati ...