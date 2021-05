It, gli errori nel film horror che non hai mai notato prima (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica 2 maggio Italia 1 propone una prima serata da brividi con la messa in onda di IT film del 2017 diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King. Nonostante il film sia stato un successo e abbia ricevuto il plauso anche del celebre scrittore, ci sono degli errori al suo interno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, It su Italia 1: 10 curiosità che non sapevi sul film di Muschietti Quando George con il suo indimenticabile impermeabile giallo cammina sotto la pioggia, il walkie talkie che ha cambia spesso tasca: in un’inquadratura appare nella tasca di destra per poi passare nella successiva in quella di sinistra. E ancora all’inizio del film sempre George disegna uno stile sul vetro appannato che scompare del tutto nell’inquadratura successiva ... Leggi su funweek (Di domenica 2 maggio 2021) Domenica 2 maggio Italia 1 propone unaserata da brividi con la messa in onda di ITdel 2017 diretto da Andrés Muschietti e tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King. Nonostante ilsia stato un successo e abbia ricevuto il plauso anche del celebre scrittore, ci sono deglial suo interno. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, It su Italia 1: 10 curiosità che non sapevi suldi Muschietti Quando George con il suo indimenticabile impermeabile giallo cammina sotto la pioggia, il walkie talkie che ha cambia spesso tasca: in un’inquadratura appare nella tasca di destra per poi passare nella successiva in quella di sinistra. E ancora all’inizio delsempre George disegna uno stile sul vetro appannato che scompare del tutto nell’inquadratura successiva ...

