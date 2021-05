Isola dei Famosi | clamoroso annuncio | sarà la prima volta in assoluto | accadrà nella puntata di domani

(Di domenica 2 maggio 2021)deiappena arrivato:nel corso della diretta di, Lunedì 3 Maggio,la! Tra pochissime ore inizierà una nuova settimana. E, come consueto, non potrà affatto mancare il classico appuntamento del Lunedì sera con L’dei. A distanza di pochissimi giorni dalla messa in onda della L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - sdrgreta : @kejonahtaccia l'isola dei famosi - stelIino : dio porco voi gli opinionisti uomini e donne l’isola dei famosi il grande fratello chi vi ha creati e vi ha dato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Nel 2017 prende parte come concorrente alla dodicesima edizione del reality show L'famosi , in onda su Canale 5, arrivando anche in questo caso fino alla finale, classificandosi al terzo ...... grazie alla sua caparbietà e a un particolare intuito, divenne unopiù grandi produttori di peperoni d'Europa, costruendo la sua fortuna. Sempre e comunque legato all'natìa, aveva scelto ...Isola dei Famosi, clamoroso annuncio appena arrivato: accadrà nel corso della diretta di domani, Lunedì 3 Maggio, sarà la prima volta!Le vacanze in Sardegna sono il sogno di tutti, anche dei giovani. L’isola, nonostante il turismo di lusso e le località prestigiose, è comunque accessibile ai ragazzi. Con qualche accortezza, sceglien ...