Inzaghi | Lazio | avanti così Rinnovo? A fine stagione…

(Di domenica 2 maggio 2021) ROMA - Lasi prende altri tre punti per la lotta al quarto posto. Genoa battuto 4 - 3 con un po' di sofferenza nonostante un dominio per 80'. Il tecnico Simone, nel post partita a Dazn, ...

ROMA - Lasi prende altri tre punti per la lotta al quarto posto. Genoa battuto 4 - 3 con un po' di sofferenza nonostante un dominio per 80'. Il tecnico Simone, nel post partita a Dazn, ha ...La squadra disblocca il risultato al 30′ con il gol di Correa, che insacca grazie al ... Sul finire del primo tempo, ancora un errore di Radovanovic propizia il raddoppio della. Per ...Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida Lazio - Genoa. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Oggi i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto 80' di ...Il tecnico biancoceleste dopo il successo sul Genoa: "Abbiamo sofferto nel finale, ma abbiamo vinto meritatamente" ...