Inter-Sampdoria resta alle 18, no della Lega alla richiesta del Ministero dell’Interno di anticiparla (Di domenica 2 maggio 2021) prima di capire se l’Inter festeggerà lo scudetto oggi, la Gazzetta dello Sport riferisce che la partita di sabato prossimo tra Inter e Sampdoria resterà in programma sabato prossimo alle ore 18. Il Ministero dell’Interno aveva chiesto alla Lega A di anticiparla alle 15, temendo che i festeggiamenti poi sconfinino oltre il coprifuoco delle 22. richiesta respinta: manca il presupposto dell’ordine pubblico in uno stadio a porte chiuse e ci sono da rispettare impegni televisivi e garantire il giusto riposo alle squadre, impegnate nel turno infrasettimanale. Sabato alle 15 infatti sono in programma Spezia-Napoli e Udinese-Bologna, con campani e friulani poi di fronte ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) prima di capire se l’festeggerà lo scudetto oggi, la Gazzetta dello Sport riferisce che la partita di sabato prossimo traresterà in programma sabato prossimoore 18. Ildell’no aveva chiestoA di15, temendo che i festeggiamenti poi sconfinino oltre il coprifuoco delle 22.respinta: manca il presupposto dell’ordine pubblico in uno stadio a porte chiuse e ci sono da rispettare impegni televisivi e garantire il giusto ripososquadre, impegnate nel turno infrasettimanale. Sabato15 infatti sono in programma Spezia-Napoli e Udinese-Bologna, con campani e friulani poi di fronte ...

capuanogio : Da #InterTorino (22 novembre) in poi l'#Inter ha viaggiato alla media di 2,59 punti a partita: 22 vinte, 4 pareggia… - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sportface2016 : #InterSampdoria resterà alle 18 di sabato 8 maggio: la Lega #SerieA dice no al Ministero dell'Interno - TuttoMercatoWeb : No al Ministero dell'Interno: Inter-Sampdoria resta programma alle 18 di sabato - DiegoASR86 : Il mio primo Sampdoria - Roma. 1-1, Karembeu di testa e pareggio di Branca. Branca che di lì a poco sarebbe passato… -