Inter, Moratti: “Scudetto che ricorda quello del 2007. Lavoro eccezionale di Conte” (Di domenica 2 maggio 2021) “Sono Contentissimo, è un’emozione meravigliosa. E senza essere più presidente l’avvicinamento a questo Scudetto l’ho vissuto con più libertà”. Così Massimo Moratti, pochi minuti dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta, con il pareggio per 1-1 che ha consegnato lo Scudetto all’Inter. A tal proposito, nelle dichiarazioni raccolte telefonicamente da Repubblica spiega come questa vittoria gli ricordi quella del 2007, “che vincemmo con distacco, in fuga, e facendo tutti i record possibili. Per il resto, ci è sempre toccato lottare fino all’ultimo, sia con Mancini sia con Mourinho”. L’ex presidente dei nerazzurri poi fa i complimenti a tutti, da Conte ai giocatori: “Antonio Conte ha fatto un Lavoro eccezionale. La ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Sonontissimo, è un’emozione meravigliosa. E senza essere più presidente l’avvicinamento a questol’ho vissuto con più libertà”. Così Massimo, pochi minuti dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta, con il pareggio per 1-1 che ha consegnato loall’. A tal proposito, nelle dichiarazioni raccolte telefonicamente da Repubblica spiega come questa vittoria gli ricordi quella del, “che vincemmo con distacco, in fuga, e facendo tutti i record possibili. Per il resto, ci è sempre toccato lottare fino all’ultimo, sia con Mancini sia con Mourinho”. L’ex presidente dei nerazzurri poi fa i complimenti a tutti, daai giocatori: “Antonioha fatto un. La ...

Gazzetta_it : Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto… - FcInterNewsit : La gioia di Moratti: 'Contentissimo per lo Scudetto. Steven mi piace, spero resti all'Inter con Conte' - MatteoPlateroti : RT @franvanni: Massimo Moratti: 'Con Steven Zhang ci siamo scritti. Gli faccio i complimenti. Volentieri lo incontrerò nei prossimi giorni.… - sportface2016 : #Inter, le parole di #Moratti dopo lo #Scudetto: '#Conte eccezionale, ecco come festeggerò' - urawarara : RT @Gazzetta_it: Il tifoso #Moratti: '#Conte dejuventinizzato, è da rinnovo. Hakimi come Maicon. Lukaku, emozione pura' #scudetto https://t… -