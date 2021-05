Inter | la festa dei giocatori Lukaku | ' Il sogno è realtà' e ringrazia i tifosi | ' Siete tutto'

(Di domenica 2 maggio 2021) L'è campione d'Italia. Lo è per la diciannovesima volta, lo è undici anni dopo l'ultimo tricolore. Un lungo digiunorotto, così come lungo è stato il dominio della Juventus, che si ferma a ...

Al termine del match pareggiato dall'Atalanta con il Sassuolo, raggiunta la vittoria aritmetica del campionato, i tifosi dell'si sono riversati in piazza Duomo per festeggiare il 19° Scudetto nerazzurro arrivato a 11 anni di distanza dall'ultimo successo targato ...L'è campione d'Italia. Lo è per la diciannovesima volta, lo è undici anni dopo l'ultimo ... Ladei giocatori ? I primi a festeggiare sui social sono stati Eriksen e Hakimi, entrambi in gol ...Inter, lo scudetto di Antonio Conte; Inter scudetto, la Juve si congratula e tifosi si arrabbiano; NordEst (Adnkronos) – L’inter è campione d’Italia. Grazie al passo falso ...L'Inter ha aritmeticamente vinto lo scudetto. A Milano la folla dei tifosi si è riversata in strada, poca attenzione per le misure anti-covid.