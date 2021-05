Inter campione d’Italia | la festa dei tifosi in piazza Duomo

(Di domenica 2 maggio 2021) Centinaia didell’si sono riversati in, a Milano, per festeggiare il 19esimo scudetto dei nerazzurri, conquistato con quattro giornate di anticipo. Inevitabili gli assembramenti, anche se la folla non è quella dei periodi pre-Covid. qua/sat/red su Il Corriere della Città.

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - GiudiceRosy : RT @Corriere: Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine... - Hanniba01304349 : RT @AlbaZevon: Inter Campione D’Italia ????#FORZAINTER #Inter19 #Inter #fcinter1908 #amala #IMInter #fcinter #notforeveryone #IMScudetto ?? ht… -

I giocatori dell'festeggiano in aereo dopo la vittoria con il Crotone. Con il pareggio dell'Atalanta l'd'Italia con 4 giornate di anticipo.Piazza Duomo è stata invasa dai tifosi dopo la notizia della vittoria dello scudetto da parte dell', che si lauread'Italia con quattro giornate di anticipo. Assembramenti nella piazza centrale di Milano, dove centinaia di persone si sono ritrovate per cantare cori e festeggiare la ...Inter di Conte campione d’Italia: il 19esimo scudetto della squadra nerazzurra La notizia della vittoria del 19esimo scudetto dell’Inter di Conte, annunciata con quattro giorni d’anticipo ...Scudetto Inter Moratti festeggia il trionfo nerazzurro complimentandosi con Steven Zhang per l'operato della società in questa stagione.