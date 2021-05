Iniziativa di Europa Verde: ripulita da erbacce e rifiuti lapide e targa per Estatico (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli attivisti di Europa Verde con diversi volontari ed esponenti del movimento ‘Una Nuova Napoli‘ hanno ripulito dal degrado, dai rifiuti e dalle erbacce la lapide e la targa commemorativa per Francesco Estatico, il 19enne ucciso nel febbraio del 2004 per uno sguardo di troppo ad una ragazza. L’area, situata a Mergellina era da tempo abbandonata al degrado, circondata dai rifiuti e con una vegetazione incolta che aveva totalmente ricoperto l’area. “Non accettiamo che nella nostra città si realizzino murales e santuari per i boss e si lascino nell’abbandono i ricordi per le vittime di efferata violenza criminale. È vergognosa tanta attenzione per degli assassini, mentre delle vittime nessuno si interessa. Ci siamo rimboccati ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGli attivisti dicon diversi volontari ed esponenti del movimento ‘Una Nuova Napoli‘ hanno ripulito dal degrado, daie dallelae lacommemorativa per Francesco, il 19enne ucciso nel febbraio del 2004 per uno sguardo di troppo ad una ragazza. L’area, situata a Mergellina era da tempo abbandonata al degrado, circondata daie con una vegetazione incolta che aveva totalmente ricoperto l’area. “Non accettiamo che nella nostra città si realizzino murales e santuari per i boss e si lascino nell’abbandono i ricordi per le vittime di efferata violenza criminale. È vergognosa tanta attenzione per degli assassini, mentre delle vittime nessuno si interessa. Ci siamo rimboccati ...

