“Iniezioni per far diventare i bambini gay”: la leghista citata da Fedez accusò proprio me (Di domenica 2 maggio 2021) Tra gli episodi omotransfobici di esponenti della politica citati da Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio qui il testo integrale, ce n’è uno che mi ha vista come vittima e che mai avrei pensato potesse raggiungere una visibilità nazionale. Fedez ha infatti raccontato il caso della candidata leghista Giuliana Livigni, che aveva parlato dell’esistenza di “Iniezioni per far diventare i bambini gay”. La persona che avrebbe fatto quelle Iniezioni ero io. Ma per capire la vicenda serve fare un passo indietro. Nel 2017 ero candidata in una lista civica al Consiglio comunale di Genova. Sostenevo i diritti per le persone LGBTI+ e questo aveva creato molti malumori tra ambienti conservatori e ultra-religiosi della città. Dopo azioni di dossieraggi, intimidazioni, ... Leggi su tpi (Di domenica 2 maggio 2021) Tra gli episodi omotransfobici di esponenti della politica citati dasul palco del concertone del Primo Maggio qui il testo integrale, ce n’è uno che mi ha vista come vittima e che mai avrei pensato potesse raggiungere una visibilità nazionale.ha infatti raccontato il caso della candidataGiuliana Livigni, che aveva parlato dell’esistenza di “per fargay”. La persona che avrebbe fatto quelleero io. Ma per capire la vicenda serve fare un passo indietro. Nel 2017 ero candidata in una lista civica al Consiglio comunale di Genova. Sostenevo i diritti per le persone LGBTI+ e questo aveva creato molti malumori tra ambienti conservatori e ultra-religiosi della città. Dopo azioni di dossieraggi, intimidazioni, ...

