Infortunio Osimhen: le condizioni dell'attaccante del Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) Infortunio Osimhen: colpo alla testa per l'attaccante nigeriano, costretto a uscire dal campo durante Napoli Cagliari Brutte notizie per Victor Osimhen durante il match tra Napoli e Cagliari. L'attaccante nigeriano è stato costretto a uscire dal campo per un taglio alla testa. Fatale lo scontro con il difensore rossoblù Ceppitelli. Al posto di Osimhen, al 76? della ripresa, è entrato Dries Mertens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

