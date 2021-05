IndyCar | Dixon domina la Genesys 300

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 2 maggio 2021) Il primo appuntamento su ovale della2021 è la300, la prima delle due tappe sul velocissimo Texas Motor Speedway. La corsa si trasforma in una passerella per Scott, al comando delle operazioni dall’inizio alla fine. Il sei volte iridato taglia il traguardo precedendo la sorpresa della serata, Scott McLaughlin. Il pilota Penske non ha mai visto un ovale prima d’ora, ma non ci mette molto ad ambientarsi. Dietro al duo neozelandese chiude il podio Patricio O’Ward, il quale precede un Alex Palou in crescita costante. Graham Rahal, Josef Newgarden, Alexander Rossi Takuma Sato e Simon Pagenaud completano la top ten.2022: obiettivo ritorno sugli ovali300: cosa succede in gara? Il Chip Ganassi Racing comanda tutti i giri della gara. ...