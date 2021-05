India: New Delhi estende lockdown fino al 10 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) A New Delhi e in tutto il suo territorio il lockdown sarà esteso di una settimana, fino al 10 maggio, a causa del continuo aumento dei casi di coronavirus e dell'emergenza negli ospedali. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) A Newe in tutto il suo territorio ilsarà esteso di una settimana,al 10, a causa del continuo aumento dei casi di coronavirus e dell'emergenza negli ospedali. Lo ha ...

