Incidente nella notte a Porta Sant’Agostino | abbattuti tre parapedoni e un cartello stradale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 maggio 2021) Tre paletti, insieme aldi segnaletica verticale che indica il divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonte e altezza superiore a 3,5 metri. È il bilancio dell’verificatositra sabato 1 e domenica 2 maggio nel tratto finale di viale Vittorio Emanuele II a Bergamo, poco prima dell’ingresso di. Sconosciuta, al momento, la dinamica anche se il risultato lascia presumere che il mezzo responsabile dei danni procedesse a velocità sostenuta: la Polizia Locale, che in quel momento non si trovava in servizio, ha trovato sul posto alcuni cocci e un pezzo di fanale anteriore di un’auto, presumibilmente di colore nero che dopo lo schianto ...