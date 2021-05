In the mood for love, torna in sala restaurata in 4k la vibrazione stordente di una storia d’amore sospesa – Il (nuovo) trailer (Di domenica 2 maggio 2021) In the mood for love è invecchiato molto bene. Non ce lo aspettavamo. Soprattutto dopo aver visto, quattro anni dopo, nel 2004, in un’affollata sala Debussy del Festival di Cannes, quel terribile sequel intitolato 2046. Quindi l’idea di riportarlo in sala restaurato in 4k avuta da Tucker Film, proprio in questi giorni di riapertura e ri-celebrazione della sala cinematografica, non è affatto male. Wong Kar-wai del resto si è consumato, un po’ come i protagonisti del suo In the mood for love, in un’improvvisa, fascinosa, intensa fiammata durata una decina d’anni per poi sfiorire. Precisiamo meglio: i vicini di stanza il signor Cho (Tony Leung Chiu-wai) e la signora Su (Maggie Cheung), nel volgere di quattro anni, tra la Hong Kong del ’62 e del ’66, vivono la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) In theforè invecchiato molto bene. Non ce lo aspettavamo. Soprattutto dopo aver visto, quattro anni dopo, nel 2004, in un’affollataDebussy del Festival di Cannes, quel terribile sequel intitolato 2046. Quindi l’idea di riportarlo inrestaurato in 4k avuta da Tucker Film, proprio in questi giorni di riapertura e ri-celebrazione dellacinematografica, non è affatto male. Wong Kar-wai del resto si è consumato, un po’ come i protagonisti del suo In thefor, in un’improvvisa, fascinosa, intensa fiammata durata una decina d’anni per poi sfiorire. Precisiamo meglio: i vicini di stanza il signor Cho (Tony Leung Chiu-wai) e la signora Su (Maggie Cheung), nel volgere di quattro anni, tra la Hong Kong del ’62 e del ’66, vivono la ...

WeCinema : Week end al cinema: Tornano finalmente a vivere le sale ed escono il film Oscar®. Superpremiato 'Nomadland' con 'Ma… - mannocchia : Non ci stancheremo mai di In the Mood for Love - funnyfanny74 : Non ci stancheremo mai di In the Mood for Love - nscalino : RT @RivistaStudio: Un'idea per il weekend: andare finalmente al cinema a vedere In the Mood for Love di Wong Kar-wai, tornato in sala in ve… - AriDeArcangelis : RT @mannocchia: Non ci stancheremo mai di In the Mood for Love -