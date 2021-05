In radio e nelle piattaforme digitali “Cosa ballo a fare”, il nuovo singolo di Leone (Di domenica 2 maggio 2021) Leone – foto di Thomas BartoluccioMILANO – E’ disponibile in radio e nelle piattaforme digitali, compreso il video su YouTube, “Cosa ballo a fare”, il nuovo singolo di Leone. “Ore, giorni, mesi e anni di sacrifici per realizzare un sogno – racconta l’artista – poi sul più bello arriva quell’amore ingrato, in grado di portarti a pensare che nessun successo conterà mai qualCosa se non hai lei al tuo fianco. Nella semplicità di un secondo, trova spazio la voglia di mollare tutto per correre dietro a un amore sbagliato che a fronte del tuo sacrificio, ti dà il colpo di grazia lasciandoti solo e con in mano un sogno che non si realizzerà mai più. “Cosa ... Leggi su lopinionista (Di domenica 2 maggio 2021)– foto di Thomas BartoluccioMILANO – E’ disponibile in, compreso il video su YouTube, “”, ildi. “Ore, giorni, mesi e anni di sacrifici per realizzare un sogno – racconta l’artista – poi sul più bello arriva quell’amore ingrato, in grado di portarti a pensare che nessun successo conterà mai qualse non hai lei al tuo fianco. Nella semplicità di un secondo, trova spazio la voglia di mollare tutto per correre dietro a un amore sbagliato che a fronte del tuo sacrificio, ti dà il colpo di grazia lasciandoti solo e con in mano un sogno che non si realizzerà mai più. “...

