In Belgio raduno illegale anti - restrizioni: 15 manifestanti feriti (Di domenica 2 maggio 2021) In Belgio ci sono state delle proteste contro le restrizioni per il Covid. Manifestanti di vario genere si sono riuniti in piazza a Bruxelles per manifestare, ma la polizia è intervenuta prontamente a ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Inci sono state delle proteste contro leper il Covid. Manifestdi vario genere si sono riuniti in piazza a Bruxelles per manifestare, ma la polizia è intervenuta prontamente a ...

DuffSugar : RT @AlexGiudetti: Belgio (Bruxelles). Polizia in assetto antisommossa, elicotteri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere raduno… - globalistIT : - fa60za : RT @AlexGiudetti: Belgio (Bruxelles). Polizia in assetto antisommossa, elicotteri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere raduno… - Michela25015087 : RT @AlexGiudetti: Belgio (Bruxelles). Polizia in assetto antisommossa, elicotteri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere raduno… - AnnaP1953 : RT @AlexGiudetti: Belgio (Bruxelles). Polizia in assetto antisommossa, elicotteri, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere raduno… -