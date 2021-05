In arrivo il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna - Ecco come funziona (Di domenica 2 maggio 2021) A fine maggio in Italia il vaccino tedesco Curevac, a mRna come Pfizer e Moderna: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) A fine maggio in Italia il, a: «Siamo a buon punto, per non dire ottimo. Pensiamo da qui a un mese, a fine maggio, di vederlo registrato in Europa e...

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Il vaccino Moderna può essere conservato per 3 mesi alla temperatura del frigorifero (dove mettete… - emilio05714955 : RT @MMaXXprIIme: Dopo il Covid e il vaccino la variante cartella esattoriale è in arrivo - LPincia : RT @MMaXXprIIme: Dopo il Covid e il vaccino la variante cartella esattoriale è in arrivo - fcwitness : RT @MMaXXprIIme: Dopo il Covid e il vaccino la variante cartella esattoriale è in arrivo - PaoloScorpio : RT @MMaXXprIIme: Dopo il Covid e il vaccino la variante cartella esattoriale è in arrivo -