"Il video di Beppe Grillo sul figlio?". Rocco Casalino suda freddo: mai visto così davanti ai microfoni (Di domenica 2 maggio 2021) A Domenica Live Barbara d'Urso ha mandato in onda uno spezzone di un'intervista de Le Iene a Rocco Casalino, che era rimasto in silenzio sul video di Beppe Grillo in difesa del figlio, accusato di violenza sessuale insieme ad altri suoi amici. L'intervento del garante del Movimento 5 Stelle ha sollevato un polverone mediatico e politico, soprattutto per i modi scomposti e i toni con cui un padre disperato ha difeso il figlio, gettando ombre sulla vittima e mettendo pressione alla magistratura. Un intervento scomposto e scorretto, che rischia di peggiorare soltanto la posizione di Ciro Grillo e che evidenzia tutto il disagio del padre Beppe. “È stato istintivo, è un video di pancia, si vede che non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) A Domenica Live Barbara d'Urso ha mandato in onda uno spezzone di un'intervista de Le Iene a, che era rimasto in silenzio suldiin difesa del, accusato di violenza sessuale insieme ad altri suoi amici. L'intervento del garante del Movimento 5 Stelle ha sollevato un polverone mediatico e politico, soprattutto per i modi scomposti e i toni con cui un padre disperato ha difeso il, gettando ombre sulla vittima e mettendo pressione alla magistratura. Un intervento scomposto e scorretto, che rischia di peggiorare soltanto la posizione di Ciroe che evidenzia tutto il disagio del padre. “È stato istintivo, è undi pancia, si vede che non è ...

Tg3web : Prendono carta e penna i genitori di Silvia, la giovane che accusa il figlio di Beppe Grillo di aver abusato di lei… - La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): '#Conte è stato trattato malissimo ed è stato trattato malissimo anche… - fabiospes1 : RT @Libero_official: A #DomenicaLive trasmesso uno spezzone di un'intervista a #Casalino, apparso in difficoltà come poche volte sul caso d… - Dadazyb : RT @Libero_official: A #DomenicaLive trasmesso uno spezzone di un'intervista a #Casalino, apparso in difficoltà come poche volte sul caso d… - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Passiamo alla polemica scoppiata dopo il video in cui Beppe Grillo difende suo figlio dall'accusa di stupro. @CandidaMo… -