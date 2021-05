Il video della telefonata di Fedez con la Rai, prova schiacciante del tentativo di censura (Di domenica 2 maggio 2021) Il video della telefonata di Fedez con la Rai arriva sui social nella notte. Nel corso del suo intervento, sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, il rapper ha raccontato un tentativo di censura da parte dei vertici di Rai3, che smentiscono tutto velocemente attraverso una nota stampa immediata. Fedez tira fuori le prove: arriva su Twitter il video della telefonata di Fedez con la Rai, che lascia poco spazio alle interpretazioni. L’accesa discussione tra il rapper e i vertici Rai è adesso di dominio pubblico. “La Rai smentisce la censura”, osserva Fedez sui social, pronto a pubblicare le prove di quanto sostenuto sul palco del concerto all’Auritorium ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Ildicon la Rai arriva sui social nella notte. Nel corso del suo intervento, sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, il rapper ha raccontato undida parte dei vertici di Rai3, che smentiscono tutto velocemente attraverso una nota stampa immediata.tira fuori le prove: arriva su Twitter ildicon la Rai, che lascia poco spazio alle interpretazioni. L’accesa discussione tra il rapper e i vertici Rai è adesso di dominio pubblico. “La Rai smentisce la”, osservasui social, pronto a pubblicare le prove di quanto sostenuto sul palco del concerto all’Auritorium ...

