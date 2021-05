Il vampiro a cui tutte noi offriremmo spontaneamente il collo (Di domenica 2 maggio 2021) Ian Somerhalder, il vampiro buono guarda le foto Possiamo esserne certi: Ian Somerhalder, 42 anni, è sicuramente un vampiro. Un po’ perché viene dalla patria dei vampiri, la Louisiana. New Orleans, la “capitale” del regno dei non-morti, dista appena 66 chilometri dalla sua città natale, Covington – basta imboccare il Lake Pontchartrain Causeway, il secondo ponte più lungo del mondo e attraversare il lago omonimo. E il gioco è fatto. Un po’ perché Ian un vampiro in un certo senso lo è stato davvero: ha interpretato Damon Salvatore nel corso delle otto stagioni di The ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 maggio 2021) Ian Somerhalder, ilbuono guarda le foto Possiamo esserne certi: Ian Somerhalder, 42 anni, è sicuramente un. Un po’ perché viene dalla patria dei vampiri, la Louisiana. New Orleans, la “capitale” del regno dei non-morti, dista appena 66 chilometri dalla sua città natale, Covington – basta imboccare il Lake Pontchartrain Causeway, il secondo ponte più lungo del mondo e attraversare il lago omonimo. E il gioco è fatto. Un po’ perché Ian unin un certo senso lo è stato davvero: ha interpretato Damon Salvatore nel corso delle otto stagioni di The ...

nocoldizbot : Nel buio di questi antri speriamo di trovare una creatura il cui nome da solo è un grado di far venire la pelle d'oca: il pisello vampiro - CLaRosa7 : RT @MustErminea: Avete paletti al cuore a cui nessun vampiro sopravviverebbe. - monnaaelisa : @smoothxevans 1)personaggio preferito di teen wolf? 2)con chi shippi di più clarke di the 100? 3)se tu fossi in sha… - GOLD3NH4RRY : sto guardando una puntata di chica vampiro in cui Daisy ha una malattia coraggiosa e tutti usano le mascherine are you serious? - lebbrosario : Mi sveglio con la fame di un vampiro assetato di yogurt e cereali alle 2 di notte. Lo yogurt naturalmente non ce l'… -

Ultime Notizie dalla rete : vampiro cui Catalogo Star e Disney Plus, le novità di maggio ...vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie per trasmettere loto i valori in cui ... Angel segue la storia del vampiro Angel ( David Boreanaz ), primo amore della cacciatrice Buffy ...

INTERVISTA. Ferretti, il Dante degli scenografi Ogni mattina mi chiedeva quali sogni avessi fatto perch voleva riportarli nel film a cui stavamo ... ero a New Orleans a girare Intervista col vampiro con il regista Neil Jordan e non riuscii a venire ...

Morbius: il vampiro vivente del Marvel Universe Tom's Hardware Italia Castlevania season 4 trailer ufficiale Spunta sulla pagina youtube di Netflix il trailer per la quarta stagione di Castlevania. Importanti novità anche per la saga videoludica.

Morbius: un altro rinvio per film sul vampiro di Jared Leto Morbius, il nuovo progetto Marvel e Sony, ha subito l'ennesimo slittamento sulla tabella di marcia, ma questa volta niente di serio.

...vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie per trasmettere loto i valori in... Angel segue la storia delAngel ( David Boreanaz ), primo amore della cacciatrice Buffy ...Ogni mattina mi chiedeva quali sogni avessi fatto perch voleva riportarli nel film astavamo ... ero a New Orleans a girare Intervista colcon il regista Neil Jordan e non riuscii a venire ...Spunta sulla pagina youtube di Netflix il trailer per la quarta stagione di Castlevania. Importanti novità anche per la saga videoludica.Morbius, il nuovo progetto Marvel e Sony, ha subito l'ennesimo slittamento sulla tabella di marcia, ma questa volta niente di serio.