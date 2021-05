IL SABATO SERA PRIMAVERILE DI RAI1 | E SE ARRIVASSE MILLY CARLUCCI CON IL CANTANTE MASCHERATO?

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 2 maggio 2021) Suldi, un tempo lata regina dell’intrattenimento di Viale Mazzini, ne abbiamo parlato in abbondanza, dalle lodi per la riaccensione autunnale con Ballando con le Stelle alla delusione per la gestione da dicembre in avanti. Delusione perché le aspettative susono sempre altissime. Dalla prima della classe ci si attende a volte anche troppo e a volte non si riconoscono i tanti risultati ottenuti a fronte di qualche passo falso. E il? Ci si affida alle fiction. La riproposizione di Sotto Copertura non ha sfigurato, facendo in replica come alcuni prodotti inediti, e contro Amici in stato di grazia. Unendo al bel dato di Rai3 tra le Città Segrete di Augias e ieri il Concertone, il totale Rai alnon ...