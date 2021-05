Il ritorno di Armando a Uomini e Donne scatena l’ira funesta di Maria de Filippi: sarà censurato? (Di domenica 2 maggio 2021) Chi segue Uomini e Donne da qualche settimana si chiede che fine abbia fatto Armando Incarnato. Non ne abbiamo certamente sentito la mancanza ma visto che è scomparso all’improvviso, sono stati molti i telespettatori a chiedersi il perchè di questa “dipartita”. Ma in realtà il cavaliere del trono over di Uomini e Donne si era solo preso una pausa ( pare che stesse partecipando alle riprese di una serie tv) ed è quindi tornato nell’ultima registrazione del programma. Maria de Filippi si sa, è una lavoratrice instancabile, non a caso anche ieri, 1 maggio 2021, ha registrato in studio a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. E dalle ultime anticipazioni sappiamo appunto che Armando è tornato. Ma per lui questa puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 maggio 2021) Chi segueda qualche settimana si chiede che fine abbia fattoIncarnato. Non ne abbiamo certamente sentito la mancanza ma visto che è scomparso all’improvviso, sono stati molti i telespettatori a chiedersi il perchè di questa “dipartita”. Ma in realtà il cavaliere del trono over disi era solo preso una pausa ( pare che stesse partecipando alle riprese di una serie tv) ed è quindi tornato nell’ultima registrazione del programma.desi sa, è una lavoratrice instancabile, non a caso anche ieri, 1 maggio 2021, ha registrato in studio a Roma una nuova puntata di. E dalle ultime anticipazioni sappiamo appunto cheè tornato. Ma per lui questa puntata ...

alientwin13 : Forse stanno aspettando il ritorno di Armando il che è peggio #uominiedonne - Enzo97736396 : Ritorno di fiamma tra Armando ed Agnese? Gabriella fatti valere #ilparadisodellesignore - antonellaa262 : L’amaro commento di Armando Scaturchio che, dopo aver smontato i tavolini in Pignasecca, ha visto il ritorno della… - SalvoAmatoStan : @elena_villa__ ritorno del marito le cose cambiano di conseguenza. Quindi non potrei mai condannarla per i suoi att… - BlogUomini : Ida non esclude di approfondire la conoscenza con Armando e del ritorno di Riccardo e Roberta a Uomini e donne non… -