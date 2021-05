Il Milan non molla Vlahovic | ma la concorrenza è tanta | la situazione

AntoVitiello : #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo moment… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non calcoliamo il fatto di giocare dopo il Milan: per noi conta solo vincere domani, siamo conc… - forumJuventus : [Sky Sport] Confronto Donnarumma-Ultras a Milanello: i tifosi hanno chiesto al portiere di non giocare contro la Ju… - giampdisan : @mikybartoli @armagio > media, ma della percezione dei tifosi. I media la notizia della condanna europea ai due clu… - 3Maldinista : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'I tifosi del #Milan, fino ad oggi esemplari nel sostenere la squadra, devono capire che in questo momento i gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan non

... dopo mesi difficili, è reduce da 3 vittorie consecutive che l'hanno rilanciata nella lotta per... Per gli azzurri, quarti a 66 punti, vincere è d'obbligo per rispondere subito al, prima delle ...Milinkovic 6,5 :ha brillato come al solito, ma il Sergente biancoceleste è una sentenza a ... Dopo ill'ex Liverpool si conferma su altissimi livelli. Peccato per il giallo, il nono ...Per l'anticipo serale saranno Milan e Benevento a scendere in campo a San Siro, entrambe alla ricerca di punti fondamentali per obiettivi stagionali differenti. Il Milan, che non vince dal ...Le ultime notizie sul Milan. Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha espresso il suo pensiero sull'attaccante rossonero Mario Mandzukic ...