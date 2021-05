Il Medico risponde: I Crampi, questi dolorosi sconosciuti… (Di domenica 2 maggio 2021) “Il Medico risponde” I Crampi, questi dolorosi sconosciuti… DOMANDA Salve Dr. sono Federica assidua lettrice di Sbircia la notizia magazine e non vi nascondo che vi adoro da matti, si perché le vostre notizie a 360° gradi sono gratuite, non come altri che per leggere i loro giornali online bisogna pagare un abbonamento altrimenti è impossibile visionarle. Dr. comunque il mio problema sono i Crampi, questi dolorosi sconosciuti. Eh si Dr., per favore mi aiuta a conoscerli meglio e mi dia dei consigli su come prepararmi per affrontare una visita medica per ottimizzarla al meglio. Grazie infinitamente, buon lavoro e buona serata a lei e tutti di Sbircia.Federica, niente social network RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) “Il” IDOMANDA Salve Dr. sono Federica assidua lettrice di Sbircia la notizia magazine e non vi nascondo che vi adoro da matti, si perché le vostre notizie a 360° gradi sono gratuite, non come altri che per leggere i loro giornali online bisogna pagare un abbonamento altrimenti è impossibile visionarle. Dr. comunque il mio problema sono isconosciuti. Eh si Dr., per favore mi aiuta a conoscerli meglio e mi dia dei consigli su come prepararmi per affrontare una visita medica per ottimizzarla al meglio. Grazie infinitamente, buon lavoro e buona serata a lei e tutti di Sbircia.Federica, niente social network RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando ...

edser94 : RT @Mony_Ricchiari: spero che in turchia i medici non siano tutti come quello di selin perché non vorrei che il medico di eda chiamasse in… - IPaolorinaldi : @bisagnino Il medico di famiglia che quando ti risponde ti dice di prendere tacchipirina. Così, come me molti altri… - glikairia : RT @Mony_Ricchiari: spero che in turchia i medici non siano tutti come quello di selin perché non vorrei che il medico di eda chiamasse in… - isa71333031 : @bisagnino @CesareCamboni Concordo. Però il mio medico della mutua non visita e non risponde al telefono. E non è l’unico. Purtroppo - Sirius20212 : RT @Mony_Ricchiari: spero che in turchia i medici non siano tutti come quello di selin perché non vorrei che il medico di eda chiamasse in… -