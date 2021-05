Il Festival Pianistico omaggia Chopin | la voce dell’infinito

(Di domenica 2 maggio 2021) Ilpresenta la sua 58ª edizione, dedicata a Fryderyk. Il 2021 è quello che a tutti gli effetti si può definire l’anno dei ritorni: a partire dal periodo, dal 24 maggio all’11 luglio, fino agli ospiti internazionali e soprattutto alle sedi storiche della manifestazione. A Brescia la prima parte del cartellone sarà al Teatro Grande, a Bergamo ilfa il suo ingresso al Teatro Donizetti dopo 3 anni in Città Alta. “Quest’anno sarà un anno fuori dal comune: nel mio primoda presidente ritorniamo finalmente nelle nostre sedi storiche, al Donizetti, finalmente restituitoci in tutto il suo splendore, e al Grande – aggiunge la nuova presidente Daniela Gennaro Guadalupi, fresca di nomina dopo 20 anni di operato di Andrea Gibellini –. In un momento tanto difficile siamo ...

"Difficile rimandare la riapertura. Per un musicista il fattore pubblico è fondamentale", dice il direttore artistico Pier Carlo Orizio commentando la 58esima edizione delinternazionale di Brescia e Bergamo, dal 24 maggio all'11 luglio. La stagione dei ritorni. Il primo è il rinnovato Donizetti. "Non vedo l'ora di sentire come risuona l'orchestra ...... prosegue il 22 maggio con il concerto del grande duoBruno Canino e Antonio Ballista ...un debutto nazionale in quanto è stato presentato la scorsa estate all'aperto a Napoliper ...Oggi il Quartetto di fiati Vanhal e pianoforte, domani il recital pianistico di Benedetta Iardella Per assistere in sala, obbligatoria la presenza ...Dal 24 maggio all’11 luglio. Il direttore artistico Orizio: «Non vedo l’ora di sentire come risuona l’orchestra nel nuovo teatro Donizetti» ...