Il Covid in volo verso l'Italia Ecco come arrivano le varianti (Di lunedì 3 maggio 2021) La Professoressa Gismondo: “Il green pass ha una falla enorme”. Gianni Tonelli, Sindacato Autonomo di Polizia: “Affrontare il problema con coerenza" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 maggio 2021) La Professoressa Gismondo: “Il green pass ha una falla enorme”. Gianni Tonelli, Sindacato Autonomo di Polizia: “Affrontare il problema con coerenza" Segui su affarni.it

fattoquotidiano : I VOLI DI STATO DELLA CASELLATI Da maggio 2020 l'aereo blu si è alzato in volo 124 volte, anche per andare in Sard… - Agenzia_Ansa : Dai test sui 213 passeggeri del volo dall'India atterrato ieri sera a Fiumicino sono risultati positivi al Covid in… - Corriere : Volo dall’India a Fiumicino: positivi 23 passeggeri su 223 - cergi01 : Gli idioti sono equamente distribuiti in tutte le categorie professionali. I medici non fanno eccezione, anzi, son… - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Oltre a denuncia della Polizia, direi urga pure intervento Ordine dei Medici. Il medico positivo al covid che va a pr… -