Il caso sulla legge Zan e il sostegno di Fedez contro le forze politiche (Di domenica 2 maggio 2021) Un caos tremendo sulla questione legata alla legge Zan, di cui molti sanno poco, ma che è appoggiata anche dagli artisti Fedez e Alessandra Amoroso. Discorso di Fedez al concerto del Primo MaggioUn argomento di cui si è parlato poco ed è passato un po' in sordina. Ma ieri, durante il concerto del Primo Maggio, è stato Fedez a far scoccare la scintilla, portando in prima linea il disegno di legge e la necessità della sua approvazione. Si tratta della legge Zan, voluta fortemente da Alessandro Zan, attivista per i diritti lgbt, colui che ha promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto aperto anche alle coppie omosessuali. È stato proprio il rapper ad evidenziare quanto i politici abbiano sottovalutato l'importanza di ...

