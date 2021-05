Il calciatore Montolivo alla cantina Chionetti di Dogliani

Ultime Notizie dalla rete : calciatore Montolivo

http://gazzettadalba.it/

... guidata dall'ex sindaco di Dogliani Nicola Chionetti, ha ricevuto la visita di Riccardo, centrocampista ritiratosi nel 2019. Nella sua carriera, ilha indossato le maglie di ......grande annata quando Vincenzo Montella lo lanciò per sopperire all'infortunio di Riccardo... che però con tutto il rispetto per ilrappresenta una defezione "minore" visto che non ...La cantina Chionetti Quinto e figlio di Dogliani ha ricevuto la visita di Riccardo Montolivo, centrocampista ritiratosi nel 2019.Calciomercato Roma, acquisto dalla Fiorentina: colpo in difesa, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ...