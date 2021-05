Il Cagliari si affida a Simeone | il cholito sa come fare male al Napoli

gilnar76 : Il #Napoli si affida a ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : Il #Napoli si affida a ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - CalcioPillole : Semplici si affida alla coppia Simeone-Pavoletti, Deiola gioca al posto di Duncan. Fonseca schiera una squadra imbo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari affida

Spazio Napoli

... il cartellone propone Napoli -, Sassuolo - Atalanta e Udinese - Juventus . Domenica 9 ... La classifica di serie A, marcatori e prossimo turno Pioli s'a Ibrahimovic, al rientro dopo tre ...Semplici invece perde Marin per squalifica ma riabbraccia Cragno e Nainggolan , s'al 3 - 5 - 2 e punta in attacco sul tandem composto da Joao Pedro e dall'ex Pavoletti. Napoli -, le ...Napoli, riecco Lozano titolare contro il Cagliari oggi al Maradona: il messicano riprende il posto a Politano per formare coppia con Osimhen ...Quattro gare d’appalto per il cantiere del Palazzo Giordo nel corso Umberto Il coordinamento degli interventi è stato affidato allo studio A1 Engineering ...