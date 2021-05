Il Cagliari rovina la domenica di Osimhen e rallenta la rincorsa del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 maggio 2021) Nandez, ancora lui. Hato la festa. Due anni fa con lui – che servì il pallone a Lucas Castro – cominciò il periodo nero di quella squadra. Oggi, in pieno recupero, ha fermato la rimonta deldi Gattuso. È finita 1-1. Non si può dire che ilnon abbia meritato il pareggio. Ma non si può dire che ilnon avesse meritato di vincerla. È stata una partita vera. Combattuta. Giocata con grande ardore e dinamismo. Poi, nel finale, col primo caldo, ilè calato. I sardi ne avevano ancora e hanno pareggiato. Ilha messo in mostra un Pavoletti che è sembrato un centravanti vero. Poco prima del pareggio al 93esimo, Meret gli ha negato il pari con una splendida parata. E per il resto del match ha battagliato da pari a pari con un certo Koulibaly che nel ...