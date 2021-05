Il blitz che ha portato alla morte di Osama Bin Laden (Di domenica 2 maggio 2021) Una forte esplosione nel cuore della notte, un rumore di elicotteri in grado di far tremare per diversi minuti anche le abitazioni della città e la sensazione che qualcosa di importante in quel momento stava per accadere: sono state queste le prime impressioni riportate dagli abitanti di Abbottabad il 2 maggio 2011. A riportarle su InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 2 maggio 2021) Una forte esplosione nel cuore della notte, un rumore di elicotteri in grado di far tremare per diversi minuti anche le abitazioni della città e la sensazione che qualcosa di importante in quel momento stava per accadere: sono state queste le prime impressioni riportate dagli abitanti di Abbottabad il 2 maggio 2011. A riportarle su InsideOver.

CalabriaTw : #Roma Grazie ai @_Carabinieri_ che con un blitz hanno smantellato la piazza di spaccio di #TorBellaMonaca. Un giro… - TheoGroz : @_DavidLoPan_ Deve accendere un cero a San Gennaro che gli stadi sono chiusi. Anche se per me ci saranno nuovi blit… - Collimasoni : @maxcromax76 @SergioFiscion @RidTheRock Certo, ma errori marchiani. Scoprire tardi che Suarez non è comunitario o m… - violet6femme : RT @LMonocrom: #codicebavaglio nonostante il maltempo 50 persone ieri coi sindacati di base in p.zza scala a dire no agli articoli libertic… - birrabellazzi : RT @Unionbirrai: Iter di conversione del #DecretoSostegni per innalzare la soglia per lo sconto sulle accise a 50000 hl: quello che si sta… -