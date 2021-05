I tifosi invadono Old Trafford contro la società, rinviata Manchester United-Liverpool (Di domenica 2 maggio 2021) In Inghilterra i tifosi fanno sul serio. E hanno preso sul serio l’affronto Superlega. Non come in Italia dove la protesta dei tifosi è stata decisamente blanda. Lì non l’hanno presa affatto bene. E oggi i tifosi del Manchester United – che già avevano fatto sentire la loro voce – hanno invaso Old Trafford per protestare contro la proprietà americana, contro Glazer. “Potete comprare la squadra ma non i nostri cuori e le nostre anime”. Oggi si sarebbe dovuto giocare la partita di Premier tra United e Liverpool. Dopo l’invasione di campo e la protesta contro la società, la partita è stata rinviata. la situazione a Manchester. Il messaggio dei ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 maggio 2021) In Inghilterra ifanno sul serio. E hanno preso sul serio l’affronto Superlega. Non come in Italia dove la protesta deiè stata decisamente blanda. Lì non l’hanno presa affatto bene. E oggi idel– che già avevano fatto sentire la loro voce – hanno invaso Oldper protestarela proprietà americana,Glazer. “Potete comprare la squadra ma non i nostri cuori e le nostre anime”. Oggi si sarebbe dovuto giocare la partita di Premier tra. Dopo l’invasione di campo e la protestala, la partita è stata. la situazione a. Il messaggio dei ...

