I programmi in tv oggi, 3 maggio 2021: film e l’Isola dei famosi (Di lunedì 3 maggio 2021) Su Rai Uno Chiamami ancora amore, su Canale 5 l’Isola dei famosi, Guida ai programmi Tv della serata del 3 maggio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 3 maggio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due alle 21.20 va in onda Il Vegetale. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato alla ricerca di un lavoro che rispetti la sua etica di onestà al 100%. Da anni non ha più rapporti col padre, ricco e cinico imprenditore che ha messo su una nuova famiglia dopo la morte della moglie. Fabio inizia col distribuire volantini a Milano prima di finire a ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) Su Rai Uno Chiamami ancora amore, su Canale 5dei, Guida aiTv della serata del 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 va in onda Il Vegetale. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato alla ricerca di un lavoro che rispetti la sua etica di onestà al 100%. Da anni non ha più rapporti col padre, ricco e cinico imprenditore che ha messo su una nuova famiglia dopo la morte della moglie. Fabio inizia col distribuire volantini a Milano prima di finire a ...

Lopinionista : I programmi in tv oggi, 3 maggio 2021: film e l’Isola dei famosi - PeppeSan_ : Dai raga, ma chi vi crede. Oggi indignati e domani ristate di nuovo sui soliti programmi tv, ad idolatrare i soliti… - elenaluviso2013 : RT @valeriafedeli: Oggi a “Nessuna è perfetta”, la trasmissione di @MariaLatella su @Radio24_news per commentare l’impegno fondamentale sul… - Enzo97736396 : La RAI, negli anni 60, era sí lottizzata come oggi, ma faceva prodotto, costruiva programmi, ora, invece, è solo fo… - auratwitta : NON MIO PADRE CHE OGGI SAPENDO DELLA VICENDA DI FEDEZ EVITA I TG E I PROGRAMMI SERALI CHE GUARDA DI SOLITO CHE FRAGILI I FASCI ?????? -