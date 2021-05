I nuovi colori delle regioni, da lunedì (Di domenica 2 maggio 2021) Da lunedì 3 maggio cambiano ancora i colori delle regioni. Nello specifico la Valle D’Aosta passerà in zona rossa, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna saranno in zona arancione e tutte le altre regioni saranno in zona gialla. La decisione è stata presa dopo il consueto monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità che ha portato il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare l'ordinanza che entrerà in vigore da domani. Pochi di fatto i i cambi, i cambi di colore che riguarderanno solo Valle D’Aosta (che era in zona arancione) e Sardegna (che era in zona rossa), dopo il pieno di regioni gialle della scorsa settimana e le riaperture del 26 aprile. Rimangono, comunque, anche alcune zone rosse locali. In Abruzzo restano in zona ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Da3 maggio cambiano ancora i. Nello specifico la Valle D’Aosta passerà in zona rossa, mentre Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna saranno in zona arancione e tutte le altresaranno in zona gialla. La decisione è stata presa dopo il consueto monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità che ha portato il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare l'ordinanza che entrerà in vigore da domani. Pochi di fatto i i cambi, i cambi di colore che riguarderanno solo Valle D’Aosta (che era in zona arancione) e Sardegna (che era in zona rossa), dopo il pieno digialle della scorsa settimana e le riaperture del 26 aprile. Rimangono, comunque, anche alcune zone rosse locali. In Abruzzo restano in zona ...

