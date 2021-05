I numeri in chiaro, Taliani: «Dati instabili, il trend favorevole si è interrotto. Il coprifuoco? Non ha senso senza controlli» – Il video (Di domenica 2 maggio 2021) «Oggi i Dati sono falsati a causa di 221mila tamponi in meno rispetto a ieri. Tuttavia i numeri ci parlano di una riduzione del numero dei ricoverati per Covid, certamente meno intensa di quella dei giorni precedenti». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria Taliani. «Ieri i ricoverati calavano di 559 unità, oggi di 36; ieri i pazienti in terapia intensiva calavano di 61 unità, oggi aumentano di 2. L’isolamento domiciliare, poi, era in tendenza negativa, oggi torna a essere positivo, anche se di 398 unità. Gli attualmente positivi, poi, passano da -5.000 o –4.000 al giorno ai +364 di oggi con un incremento dello 0,1 per cento», evidenzia Taliani. Questo, spiega la professoressa, «interrompe un trend favorevole che andava ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) «Oggi isono falsati a causa di 221mila tamponi in meno rispetto a ieri. Tuttavia ici parlano di una riduzione del numero dei ricoverati per Covid, certamente meno intensa di quella dei giorni precedenti». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria. «Ieri i ricoverati calavano di 559 unità, oggi di 36; ieri i pazienti in terapia intensiva calavano di 61 unità, oggi aumentano di 2. L’isolamento domiciliare, poi, era in tendenza negativa, oggi torna a essere positivo, anche se di 398 unità. Gli attualmente positivi, poi, passano da -5.000 o –4.000 al giorno ai +364 di oggi con un incremento dello 0,1 per cento», evidenzia. Questo, spiega la professoressa, «interrompe unche andava ...

